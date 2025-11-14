Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट

सागर

राज्य स्तरीय युवा उत्सव; लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत व अभिनय में दी प्रस्तुति, विकसित भारत पर चर्चा

21 विधाओं में सागर और दमोह के कॉलेज विद्यार्थियों ने लिया भाग सागर . रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय में चल रहे दो दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम की अंतर जिला स्तरीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम के दूसरे दिन सागर, दमोह जिले एवं विश्वविद्यालय की टीमों के मध्य विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। युवा उत्सव [&hellip;]

सागर

image

Nitin Sadaphal

Nov 14, 2025

21 विधाओं में सागर और दमोह के कॉलेज विद्यार्थियों ने लिया भाग 

21 विधाओं में सागर और दमोह के कॉलेज विद्यार्थियों ने लिया भाग 

21 विधाओं में सागर और दमोह के कॉलेज विद्यार्थियों ने लिया भाग

सागर . रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय में चल रहे दो दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम की अंतर जिला स्तरीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम के दूसरे दिन सागर, दमोह जिले एवं विश्वविद्यालय की टीमों के मध्य विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में 21 विधाओं में प्रस्तुति दी गई। लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत व अभिनय आदि में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे कुलगुरु प्रो. विनोद कुमार मिश्रा ने बधाई। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कहा कि जिन्हें कभी मंच नहीं मिलता, उनका युवा उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा उभारने का प्रयास सराहनीय है। युवा उत्सव केवल दो दिवस का कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. श्याम मनोहर सिरौठिया ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति प्राचीन गुरुकुल की परंपरा का स्मरण कराती है। युवाओं के लिए हर दिन उत्सव का दिन है। इस तरह की प्रतियोगिताएं हार-जीत के लिए नहीं बल्कि उत्साह से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सागर व दमोह जिले व विश्वविद्यालय की सभी प्रतियोगिताओं की टीमों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. विनोद कुमार मिश्रा, कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन, सहायक कुलसचिव पंचमलाल सनोडिया, राकेश कुमार चढार, युवा उत्सव कार्यक्रम की प्रभारी प्रो. रजनी दुबे, सह-प्रभारी डॉ. रुचि राठौर, डॉ. मिथलेश शरण चौबे ने सभी विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उत्साह दिखाया। आभार अल्कास पुष्पा निशा ने किया।

इन्होंने ने हासिल की सफलता

- विधा में प्रथम स्थान राजमणि लोधी, द्वितीय स्थान नवनीता वर्मा, तृतीय स्थान संतोषी ध्रुर्वे ने प्राप्त किया।
- चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान देवंती लोधी, द्वितीय स्थान साधना राज ने प्राप्त किया।
- मूर्तिकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुदिति गौतम, मोनिका द्वितीय स्थान अहिरवार, तृतीय स्थान शशांक मिश्रा ने प्राप्त किया।
- कोलॉज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पूना कटारे, द्वितीय स्थान राजेश्वरी पटेल, तृतीय स्थान शशांक मिश्रा ने प्राप्त किया।
- पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुस्कान कुशवाहा, द्वितीय स्थान अब्दुल जुबैर कुरैशी, तृतीय स्थान हरिश्चंद्र अहिरवार ने प्राप्त किया।
- कार्टून प्रतियोगिता में अवनी सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- वाद- विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रियंका साहू एवं लोकेंद्र यादव, द्वितीय स्थान कीर्ति साहू एवं नीरज अहिरवार, तृतीय स्थान अभिषेक राजपूत एवं कुशाग्र जैन ने प्राप्त किया।
- वक्तृता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान साक्षी तिवारी, द्वितीय स्थान वैशाली कुर्मी, तृतीय स्थान प्रियंका साहू ने प्राप्त किया।
- प्रश्नमंच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राहुल जैन, आशुतोष मिश्रा, आदित्य पटेल, द्वितीय स्थान लोकेंद्र यादव, दीपचंद्र यादव, हल्ली गौड़, तृतीय स्थान दीपक जैन, सौरभ सेन, महेन्द्र सेन ने प्राप्त किया।
- एकांकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दीप्ति अहिरवार, प्रतीक्षा गुप्ता, प्रियंका बंसल, करुणा अहिरवार, श्रुति सोनी, काजल ठाकुर, रामवती पटेल, अनामिका धानक, द्वितीय स्थान नितिन पटेल, शंशाक मिश्रा, शेखर तिवारी, विकास लोधी, विष्णु, स्वस्ति जैन, शिवानी कुर्मी, अनिरुद्ध लोधी ने प्राप्त किया।
- मूक अभिनय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर एवं द्वितीय स्थान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह ने प्राप्त किया।
- स्किट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर ने प्राप्त किया। मिमिक्री प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आयुषी सोनी, द्वितीय स्थान अंकित मुंडा ने प्राप्त किया।
- एकल गायन (शास्त्रीय) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पलक अग्रवाल ने प्राप्त किया।
- एकल गायन (सुगम) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पूर्वा ठाकुर, द्वितीय स्थान अंशिता श्रीवास्तव, तृतीय स्थान अजय बघेल ने प्राप्त किया।
- समूह गायन (भारतीय) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सागर जिला एवं द्वितीय स्थापन दमोह जिला तथा तृतीय स्थान रानी अवंती बाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर ने प्राप्त किया।
- एकल वादन (परकुसन) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वैष्णवी शुक्ला एवं द्वितीय स्थान प्रवल राज ने प्राप्त किया।
- एकल वादन (नॉन परकुसन) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गौरव विश्वकर्मा एवं द्वितीय स्थान अंजली लोधी ने प्राप्त किया।
- समूह गान (पाश्चात्य) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर एवं द्वितीय स्थान पूर्वा ठाकुर ग्रुप तथा तृतीय स्थान आस्था ग्रुप ने प्राप्त किया।
- एकल गायन (पाश्चात्य) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जोआ खान, द्वितीय स्थान गौरव विश्वकर्मा एवं तृतीय स्थान आस्था नामदेव ने प्राप्त किया।
- एकल नृत्य (शास्त्रीय) प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नंदिनी केशरवानी ने प्राप्ति किया।
- समूह नृत्य, लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर, द्वितीय स्थान रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, तृतीय स्थान दमोह जिले की टीम ने प्राप्त किया।

14 Nov 2025 08:56 pm

