पेपर देकर लौट रही 12वीं की छात्रा पर हमला करने वाले युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला

घटना के बाद से पुलिस आरोपी नीलेश की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने उसके घर में भी दबिश दी थी लेकिन वो नहीं मिला था। पुलिस आरोपी की तलाश कर ही रही थी तभी रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। मृतक के मौसेरे भाई ने बताया कि नीलेश का लड़की से प्रेमप्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था लेकिन तब सुलह हो गई थी। जब पता चला कि नीलेश ने कटर से लड़की पर हमला किया है तब से परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढ रहे थे, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। उसकी मौत कैसे हुई इसकी जांच होना चाहिए। पुलिस नीलेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है।