दोस्तों के साथ नदी में मछली मारने गए युवक की करंट से मौत

सुरखी क्षेत्र की देहार नदी में दोस्तों के साथ मछली मारने गए एक युवक की करंट से मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के दोस्त डर के कारण भाग गए और उन्होंने परिजन को भी सूचना नहीं दी। रात को घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। दोस्तों से जानकारी ली और रात को नदी किनारे झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों ने साजिश का संदेह जताया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, उमरारी गांव निवासी 24 वर्षीय सत्यपाल पुत्र रामकृष्ण लोधी अपने दोस्त गनेश गौंड़, प्रहलाद दांगी के साथ गुरुवार सुबह मछली मारने निकला था। रात तक घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों उसकी तलाश शुरू की। उसके दोस्तों से जानकारी ली गई और सत्यपाल का शव रात में नदी से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। परिजन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजन ने बताया कि मृतक के शव को मछलियों ने नुकसान भी पहुंचाया है।