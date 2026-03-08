दोस्तों के साथ नदी में मछली मारने गए युवक की करंट से मौत

सुरखी क्षेत्र की देहार नदी में दोस्तों के साथ मछली मारने गए एक युवक की करंट से मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के दोस्त डर के कारण भाग गए और उन्होंने परिजन को भी सूचना नहीं दी। रात को घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। दोस्तों से जानकारी ली और रात को नदी किनारे झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों ने साजिश का संदेह जताया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दरअसल, उमरारी गांव निवासी 24 वर्षीय सत्यपाल पुत्र रामकृष्ण लोधी अपने दोस्त गनेश गौंड़, प्रहलाद दांगी के साथ गुरुवार सुबह मछली मारने निकला था। रात तक घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों उसकी तलाश शुरू की। उसके दोस्तों से जानकारी ली गई और सत्यपाल का शव रात में नदी से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। परिजन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजन ने बताया कि मृतक के शव को मछलियों ने नुकसान भी पहुंचाया है।
सत्यपाल के दोस्तों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वे नदी में करंट फैलाकर मछलियां मार रहे थे। अचानक बड़ी मछली दिखाई देने पर सत्यपाल नदी में कूद गया और उसे करंट लग गया। वह पानी में समा गया। कुछ देर बाद वह नदी में उतराने लगा। हम लोग घबरा गए और उसे नदी से बाहर तो निकाल लाए, लेकिन डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया
शुक्रवार की सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के परिजन ने पुलिस से शिकायत की है कि मामले की उचित जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सत्यपाल के साथ गए दोस्तों ने मामले को छुपाने की कोशिश की और मृतक के शव को नदी से निकालकर झाड़ियों में क्यों छुपाया, इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को क्यों नहीं दी, आदि की जांच होनी चाहिए।
