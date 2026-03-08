8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

दोस्तों के साथ नदी में मछली मारने गए युवक की करंट से मौत

सुरखी क्षेत्र की देहार नदी में दोस्तों के साथ मछली मारने गए एक युवक की करंट से मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के दोस्त डर के कारण भाग गए और उन्होंने परिजन को भी सूचना नहीं दी। रात को घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। दोस्तों से जानकारी ली और रात [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Mar 08, 2026

सुरखी क्षेत्र की देहार नदी में दोस्तों के साथ मछली मारने गए एक युवक की करंट से मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के दोस्त डर के कारण भाग गए और उन्होंने परिजन को भी सूचना नहीं दी। रात को घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। दोस्तों से जानकारी ली और रात को नदी किनारे झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों ने साजिश का संदेह जताया है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दरअसल, उमरारी गांव निवासी 24 वर्षीय सत्यपाल पुत्र रामकृष्ण लोधी अपने दोस्त गनेश गौंड़, प्रहलाद दांगी के साथ गुरुवार सुबह मछली मारने निकला था। रात तक घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों उसकी तलाश शुरू की। उसके दोस्तों से जानकारी ली गई और सत्यपाल का शव रात में नदी से 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। परिजन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजन ने बताया कि मृतक के शव को मछलियों ने नुकसान भी पहुंचाया है।

दोस्त बोले- डर गए थे

सत्यपाल के दोस्तों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि वे नदी में करंट फैलाकर मछलियां मार रहे थे। अचानक बड़ी मछली दिखाई देने पर सत्यपाल नदी में कूद गया और उसे करंट लग गया। वह पानी में समा गया। कुछ देर बाद वह नदी में उतराने लगा। हम लोग घबरा गए और उसे नदी से बाहर तो निकाल लाए, लेकिन डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया

परिजन जता रहे संदेह

शुक्रवार की सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के परिजन ने पुलिस से शिकायत की है कि मामले की उचित जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सत्यपाल के साथ गए दोस्तों ने मामले को छुपाने की कोशिश की और मृतक के शव को नदी से निकालकर झाड़ियों में क्यों छुपाया, इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को क्यों नहीं दी, आदि की जांच होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 04:50 pm

Published on:

08 Mar 2026 04:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दोस्तों के साथ नदी में मछली मारने गए युवक की करंट से मौत

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंदिरों में होगी अबीर-गुलाल की होली, चांदी की पिचकारी से बरसेगा भगवान पर रंग

सागर

टक्कर के बाद सड़क पर चार पलटी खाई भाजपा नेता की कार, मची चीख पुकार

Car Overturned
सागर

रोक के बाद भी अवैध कॉलोनियों में चल रहा था निर्माण, एसीएमओ ने किया निरीक्षण, हाइटेंशन लाइन के नीचे बन रहा रोड

Poor health services: There is a shortage of doctors in the civil hospital, one doctor is on duty in the OPD, taking help from the CHO.
सागर

लचर स्वास्थ्य सेवाएं: सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, ओपीडी में एक डॉक्टर की रहती है ड्यूटी, सीएचओ की ले रहे मदद

Poor health services: There is a shortage of doctors in the civil hospital, one doctor is on duty in the OPD, taking help from the CHO.
सागर

परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा पर कटर से हमला, शरीर पर आए 100 से ज्यादा टांके

Sagar News
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.