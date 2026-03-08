टक्कर के बाद सड़क पर चार पलटी खाई भाजपा नेता की कार, मची चीख पुकार

हादसे के बाद भाजपा नेता यश अग्रवाल ने बताया कि, वो पत्नी के साथ अपनी कार से मकरोनिया से परकोटा तरफ घर जा रहे थे। हमारी कार 40 की स्पीड में थी। वहीं सिविल लाइन चौराहे पर जैसे ही मेरी कार पहुंची तो साईं मंदिर तरफ से आ रही एक कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कार का चालक अक्षय चौरसिया शराब के नशे में था। वो एक हाथ में शराब की बोतल लिए था। वो 120 की स्पीड से कार चला रहा था। हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई, उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं। चालक को बीएमसी में भर्ती कराया गया है।