परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा पर कटर से हमला, शरीर पर आए 100 से ज्यादा टांके

बताया जा रहा है कि, छात्रा शनिवार को सदर स्थित स्कूल में परीक्षा देकर पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान सदर से बाग सेमरा जाने वाले रास्ते पर टावर के पास बाग सेमरा में रहने वाले नीलेश पटैल ने उसका रास्ता रोकते हुए ताबड़तोड़ हमला शुरु कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने छात्रा पर कटर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में छात्रा के दोनों हाथ, गला, चेहरा और पीठ पर गंभीर घाव आए हैं। गंभीर रूप से घायल छात्रा खेत के पास गिर पड़ी और काफी देर तक वहीं पड़ी रही।