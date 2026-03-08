शादी का वादा कर मुकर गई प्रेमिका’, दुखी प्रेमी ने उठाया ऐसा कदम हर कोई दंग

सुसाइड नोट में लिखा- 'मैं दीपक गुर्जर, अशोका गार्डन का निवासी, मैं कुछ करता हूं तो इसकी जिम्मेदार हिना है। यह मेरे साथ कई सालों से रिश्ते में है। जो कुछ दिनों से मुझे गुमराह कर एक लड़के के साथ घूम रही है, बात करती है और मुझे धमकी दे रही है कि तुम पर दुष्कर्म का केस लगवा दूंगी। दो दिन पहले मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया था। हमारा शादी का वादा था, लेकिन वह मुकर गई और कहती है कि तुम मर भी जाओगे फिर भी मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।'