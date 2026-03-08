MP में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, हटाए जाएंगे इन 12 जिलों के कलेक्टर

MP News: एसआइआर के बाद वाली बहु प्रतीक्षित प्रशासनिक सर्जरी दो हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में भोपाल समेत 12 जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। भोपाल कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनकी जगह धार में बसंत पंचमी पर भोजशाला तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने वाले युवा आइएएस प्रियंक मिश्रा को जिम्मेदारी देने की चर्चा है। हालांकि यह नाम अभी फाइनल नहीं है, किसी दूसरे पर भी सहमति बन सकती है।