आज का सवाल- हेरिटेज चौक क्षेत्र में विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं?

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चौक बाजार में सबसे बड़ी दिक्कत अतिक्रमण और वाहनों की पार्किंग को लेकर है। रहवासी क्षेत्र से लेकर बाजार की सड़कें तक अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं, उनके बीच वाहनों के पार्क हो जाने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रही-सही कसर लोडिंग वाहनों का दिन भर प्रवेश जाम की बड़ी वजह बना रहता है। जिसके कारण नए शहर के ग्राहक तो इस सबसे पुराने बाजार में प्रवेश करने से भी घबराने लगे हैं। इस समस्या पर सुझाव और योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन प्रशासन ने सख्ती से उसका पालन नहीं किया है।