1400 किमी की एमपी टूरिज्म यात्रा पर निकलीं 7 राज्यों की 25 महिला बाइकर्स, सीएम ने किया ‘फ्लैग ऑफ’

MP News Queens on the Wheels: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री निवास पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। हेलमेट पहने बाइक पर सवार सीएम को देख राजधानी भोपालवासी हैरान हो गए। दरअसल मौका था क्वींस ऑफ द व्हील्स के तीसरे संस्करण की बाइक रैली का। यह रैली मुख्यमंत्री निवास से सुबह 9 बजे रवाना हुई। सीएम मोहन यादव ने इस रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस आयोजन की शुरुआत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व महसूस हो रहा है।