Road Accident : अवैध खदान में गिरी कार, हादसे में 1 की मौत 2 गंभीर

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी ताजा बानगी सामने आई राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में स्थित ग्राम पंचायत अरहेड़ी से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर अवैध खदान में जा गिरी। खदान में पानी भरा हुआ था, जिसके कारण एक युवक की मौत हो गई। वहीं दो युवकों को बाहर निकाला गया जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।