7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सरकारी जमीन पर बिल्डिंग देख गुस्साए मंत्री, बोले- ‘इस पर तुरंत चलाएं बुलडोजर’

mp news: अतिक्रमण कर बनाई गई बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की बात अफसरों से कहने के साथ ही मंत्री ने एडीएम से कहा- तहसीलदार को नोटिस दें।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Mar 07, 2026

vishwas sarang

minister vishvas sarang orders bulldozer on illegal building

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा से विधायक और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग शनिवार को एक्शन अवतार में नजर आए। नरेला में सरकारी जमीनों पर तेजी से हो रहे निर्माण और कब्जों से नाराज मंत्री विश्वास सारंग अपने साथ अफसरों को लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान अफसरों को मंत्री सारंग ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे दिखाए और सीधा सवाल किया कि सरकारी जमीन पर बिल्डिंग कैसे बन गई? मंत्री ने अफसरों से कहा कि इस पर तुरंत बुलडोजर चलाएं।

एक्शन में मंत्री विश्वास सारंग

मंत्री विश्वास सारंग अफसरों को अपने साथ नरेला में हुए अवैध कब्जों को दिखाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कब्जे दिखाकर पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? जो यहां ये सब होता चला जा रहा है। मंत्री की नाराजगी देख अफसर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। किसी ने कहा कि यह उनकी जानकारी में नहीं आया था, तो किसी ने कहा कि उसकी पोस्टिंग हाल ही में हुई है। इस दौरान मंत्री सारंग ने एडीएम सुमित पांडे को बुलाकर कहा कि सरकारी जमीन पर बनी बिल्डिंग को तुरंत तोड़ें। मंत्री ने एडीएम को तहसीलदार करुणा दंडोतिया को नोटिस देने के निर्देश भी दिए।

मंत्री सारंग ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 69, 70 और 71 का दौरा कर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने साफ-साफ कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बने स्थानों को पेयजल, बिजली सहित किसी भी प्रकार के शासकीय कनेक्शन नहीं दिए जाएं। अगर ऐसे स्थानों को पहले से कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए, साथ ही ये जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से यह कनेक्शन दिए गए हैं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो।

ये भी पढ़ें

सड़कों का होगा चौड़ीकरण, 42.76 करोड़ में बनेंगी ये पांच सड़कें
ग्वालियर
dabra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सरकारी जमीन पर बिल्डिंग देख गुस्साए मंत्री, बोले- ‘इस पर तुरंत चलाएं बुलडोजर’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 हजार करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, दो जिले होंगे कनेक्ट; 26 गांवों को होगा फायदा

indore-ujjain road
भोपाल

आज का सवाल- हेरिटेज चौक क्षेत्र में विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं?

bpl
भोपाल

भारत-न्यूजीलैंड रिश्तों के 100 साल, मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने सुनाई हॉकी की रोचक कहानी

Major Dhyanchand hockey golden memory
Patrika Special News

MP में 1.50 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, देनी होगी TET…वर्ना जाएगी नौकरी

भोपाल

1400 किमी की एमपी टूरिज्म यात्रा पर निकलीं 7 राज्यों की 25 महिला बाइकर्स, सीएम ने किया ‘फ्लैग ऑफ’

Queens on the wheels rally cm mohan yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.