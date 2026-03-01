सरकारी जमीन पर बिल्डिंग देख गुस्साए मंत्री, बोले- ‘इस पर तुरंत चलाएं बुलडोजर’

मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 69, 70 और 71 का दौरा कर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने साफ-साफ कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बने स्थानों को पेयजल, बिजली सहित किसी भी प्रकार के शासकीय कनेक्शन नहीं दिए जाएं। अगर ऐसे स्थानों को पहले से कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए, साथ ही ये जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से यह कनेक्शन दिए गए हैं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो।