मंदिरों में होगी अबीर-गुलाल की होली, चांदी की पिचकारी से बरसेगा भगवान पर रंग

बड़ा बाजार स्थित देव बांके राघवजी मंदिर में दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक रंगपंचमी महोत्सव मनाया जाएगा। पुजारी निताईदास ने बताया कि सुबह ठाकुरजी का अभिषेक पूजन होगा। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती के बाद ठाकुरजी श्वेत पोशाक धारण कर भक्तों के संग होली खेलने गर्भगृह से बाहर आएंगे और भजन कीर्तन के साथ फागों का गायन होगा। राघवजी सरकार फूल डोल में विराजमान होकर टेसू के फूल के रंग व 51 किग्रा अबीर-गुलाल से भक्तों के संग फागोत्सव मनाएंगे। चांदी की पिचकारी एवं मशीन से भक्तों पर गुलाल उठाई जाएगी। बरसाने की प्रसिद्ध लट्ठमार होली भी होगी। प्रसादी में 25 लीटर ठंडाई भांग का वितरण किया जाएगा।