सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त पुलिस, थाना प्रभारी के नेतृत्व में चला जांच अभियान

बीना. शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराधों पर नियंत्रण करने व आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से एसपी विकास सहवाल के निर्देश पर थाना प्रभारी अनूप यादव के नेतृत्व में एक सर्तकता एवं निगरानी अभियान चलाया गया।

अभियान के अंतर्गत पुलिस स्टाफ को विशेष निगरानी के करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के प्रमुख बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों एवं संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। रात के समय में पेट्रोलिंग, चेकिंग व आकस्मिक नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की गई। वहीं, बीना-सागर, बीना-भोपाल व बीना-खिमलासा मार्ग पर गति नियंत्रण और सघन वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई।