बारिश के लिए स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

वेदर सिस्टम सक्रिय होने से शहर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को सुबह से ही दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। दिन भर हुई रिमझिम बारिश उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 26.3 डिग्री और न्यूनतम पारा 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के इस सीजन में जिले में अब तक 885 मिमी औसत बारिश हो चुकी है। जिले की सामान्य औसत बारिश 1230.5 मिमी है।