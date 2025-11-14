टाटा एजेंसी सोमवार तक बताए, शहर में कहां, कितने बजे होगी पानी सप्लाई: महापौर

सागर. नगर निगम के जलप्रदाय विभाग सहित सभी शाखा प्रभारियों के साथ महापौर संगीता तिवारी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में महापौर ने कहा कि शहर में पेयजल सप्लाई के लिए टाइम निर्धारित नहीं है। ऐसे में शहरवासियों को परेशानी हो रही है। निगम की बैठकों में जनप्रतिनिधि हमेशा शहर की यह प्रमुख समस्याएं सामने रखते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जल सप्लाई का समय निर्धारित नहीं हो पाया है। महापौर ने शहर में पेयजल व्यवस्था संभाल रही टाटा एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सोमवार तक पेयजल सप्लाई के लिए टाइम टेबल प्रस्तुत करें। टाटा एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि राजघाट पर तकनीकी समस्या के कारण पेयजल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो उसकी सूचना देने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप पर ब्राॅडकास्टिंग चैनल बनाएंगे, जिससे पेयजल सप्लाई की सूचना आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी।