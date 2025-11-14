टाटा एजेंसी सोमवार तक बताए, शहर में कहां, कितने बजे होगी पानी सप्लाई: महापौर

महापौर ने की समीक्षा बैठक
जलप्रदाय सहित सभी शाखा प्रभारियों के साथ महापौर ने की समीक्षा बैठक
सागर. नगर निगम के जलप्रदाय विभाग सहित सभी शाखा प्रभारियों के साथ महापौर संगीता तिवारी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में महापौर ने कहा कि शहर में पेयजल सप्लाई के लिए टाइम निर्धारित नहीं है। ऐसे में शहरवासियों को परेशानी हो रही है। निगम की बैठकों में जनप्रतिनिधि हमेशा शहर की यह प्रमुख समस्याएं सामने रखते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जल सप्लाई का समय निर्धारित नहीं हो पाया है। महापौर ने शहर में पेयजल व्यवस्था संभाल रही टाटा एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सोमवार तक पेयजल सप्लाई के लिए टाइम टेबल प्रस्तुत करें। टाटा एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि राजघाट पर तकनीकी समस्या के कारण पेयजल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो उसकी सूचना देने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप पर ब्राॅडकास्टिंग चैनल बनाएंगे, जिससे पेयजल सप्लाई की सूचना आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
महापौर ने कहा कि अभी भी शहर में डबल लाइन से पानी की सप्लाई हो रही है। इससे पानी की बर्बादी हो रही है। जबकि टाटा एजेंसी ने डबल लाइन से सप्लाई बंद करने के लिए 15 दिन का समय पूर्व में मांगा था। जिस पर टाटा एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि डबल लाइनों को बंद करने में 1 माह का समय लग सकता है। महापौर ने कहा कि एक माह का समय इस शर्त पर दे रहे हैं कि 1 माह में यदि डबल सप्लाई बंद नहीं हुई और पानी की बर्बादी जारी रही, तो एजेंसी के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
महापौर ने बैठक में डायरेक्ट बूस्टिंग द्वारा विभिन्न स्थानों पर की जा रही सप्लाई के संबंध में जानकारी ली। महापौर ने कहा कि जिन स्थानों पर अति आवश्यक हो, वहां पर ही डायरेक्ट बूस्टिंग से सप्लाई की जाए। टाटा कंपनी द्वारा बिल वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि कर संग्राहकों के साथ सर्वे किया जाए और जनवरी तक सभी विसंगतियां दूर करके बिल वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाए।
महापौर ने जन चौपाल में मिले आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लोक कर्म शाखा से संबंधित जो आवेदन मिले हैं, उनका तत्काल प्रॉक्कलन तैयार किया जाए। योजना शाखा, प्रकाश विभाग, जलप्रदाय, बीएलसी, स्वास्थ्य विभाग, भवन भूमि, राजस्व सहित अन्य विभागों से संबंधित आवेदन संबंधित शाखा में भेजकर लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। बैठक में शैलेंद्र ठाकुर, उपायुक्त डॉ. एसएस बघेल, उपयंत्री रामाधार तिवारी, दिनकर शर्मा, राहुल रैकवार, आशिमा तिर्की, विक्रम जैन, जया श्रीवास्तव उपस्थित रहीं।
