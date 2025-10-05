दो माह से मंडी की कैंटीन बंद, किसानों को पांच रुपए में नहीं मिल पा रहा खाना

मंडी परिसर में स्थित कैंटीन बंद
बीना. कृषि उपज मंडी की कैंटीन दो माह से बंद है, जिससे किसानों को खाना नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद भी मंडी प्रबंधन ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है।
मंडी प्रबंधन ने टेंडर निकालकर 77000 रुपए माह की दर से कैंटीन किराए पर दी है, लेकिन संचालक द्वारा किराया न देने पर दो माह से कैंटीन बंद है। इसके बाद भी अभी तक मंडी प्रबंधन ने इसे खुलवाने का प्रयास नहीं किया है, जबकि कैंटीन से किसानों को पांच रुपए में पूड़ी, सब्जी मिलती है और शेष 15 रुपए मंडी प्रबंधन द्वारा दिए जाते हैं। सस्ता खाना न मिलने पर किसान बाहर होटलों पर महंगे दामों पर खाना खाने मजबूर हैं। साथ ही चाय, नाश्ता के लिए भी परेशान होना पड़ता है। कैंटीन संचालक राहुल प्रजापति का कहना है कि किराए के अनुसार आय न होने से नुकसान उठाना पड़ रहा था, इसलिए संचालन करने में पेरशानी आ रही है।
आवक हो चुकी है शुरू
खरीफ सीजन की आवक मंडी में शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में किसान उपज लेकर पहुंचने लगे हैं। जिन किसानों को कैंटीन बंद होने की जानकारी नहीं है, वह साथ में खाना नहीं लाते हैं और फिर परेशान होना पड़ता है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों को जल्द कैंटीन चालू कराना चाहिए।
जल्द चालू होगी कैंटीन
कैंटीन संचालक द्वारा किराया जमा न करने पर बंद कराने की कार्रवाई की गई है। टेंडर में दूसरे स्थान वाले व्यक्ति को कैंटीन का कार्य देकर जल्द खुलवाया जाएगा, जिससे किसानों को परेशानी न हो।
कमलेश सोनकर, सचिव, कृषि उपज मंडी, बीना
