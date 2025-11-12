जल्द बजेगी शहनाई, शादियों के लिए परिचय और विवाह सम्मेलन की शुरू हुई तैयारी, सोशल मीडिया पर मंगाए जा रहे बायोडाटा

अखिल भारतीय जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का 22 वें वर्ष का आयोजन संजोग समिति 20 और 21 दिसंबर को आदर्श गार्डन में करेगी। इस वर्ष पत्रिका में भारतवर्ष से 1500 से अधिक युवक युवतियों की प्रविष्टि शामिल होने का अनुमान है। समिति के अध्यक्ष राकेश जैन निश्चय ने बताया कि लगातार 22 वर्षों से यह कार्यक्रम संजोग समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बड़े भव्य और आकर्षक तरीके से किया जायेगा। युवक युवतियों का परिचय बायोडाटा रंगीन पुस्तक में प्रकाशित जा रहा है पुस्तिका में प्रकाशनार्थ ?800 का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बार प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर रखी गई है समिति की वेबसाइट एवं ऑनलाइन प्रविष्टि भी आना प्रारंभ हो गई हैं।