सागर

जल्द बजेगी शहनाई, शादियों के लिए परिचय और विवाह सम्मेलन की शुरू हुई तैयारी, सोशल मीडिया पर मंगाए जा रहे बायोडाटा

जल्द ही अब शहनाई बजने की शुरूआत होने वाली है। इस दौरान बड़ी संख्या में परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह होंगे। विभिन्न समाज इस वर्ष वैवाहिक परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह आयोजित करने की तैयारियां कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर इसके लिए बैठकों का दौर जारी है।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Reshu Jain

Nov 12, 2025

shadi_05abed

shadi_05abed

दिसंबर से शुरू होकर मई तक चलेगा सम्मेलनों का दौर, समाज में हो रहा बैठक का आयोजन

सागर . जल्द ही अब शहनाई बजने की शुरूआत होने वाली है। इस दौरान बड़ी संख्या में परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह होंगे। विभिन्न समाज इस वर्ष वैवाहिक परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह आयोजित करने की तैयारियां कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। स्थल चयन किया जा रहा है। वैवाहिक परिचय सम्मेलन दिसंबर माह की शुरूआत से शुरू हो जाएंगे। इनका सिलसिला मई तक चलेगा। सामाजिक बैठकों के दौर अंतिम चरण में हैं। कई समाजों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली है।सोशल मीडिया पर जारी हैं कैंपेन

वैवाहिक परिचय सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी विभिन्न समाजों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कैंपेन चलाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप व फेसबुक पर इसके लिए अलग अलग समाजों के ग्रुप बन गए हैं। इन ग्रुप में समाज के विवाह योग्य युवक, युवतियों के बायोडाटा व अन्य जानकारियां अपलोड की जा रही हैं। इन ग्रुप जरिए युवाओं को इन परिचय सम्मेलनों में आने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है।

ैजैन समाज का सम्मेलन दिसंबर में होगा

अखिल भारतीय जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का 22 वें वर्ष का आयोजन संजोग समिति 20 और 21 दिसंबर को आदर्श गार्डन में करेगी। इस वर्ष पत्रिका में भारतवर्ष से 1500 से अधिक युवक युवतियों की प्रविष्टि शामिल होने का अनुमान है। समिति के अध्यक्ष राकेश जैन निश्चय ने बताया कि लगातार 22 वर्षों से यह कार्यक्रम संजोग समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बड़े भव्य और आकर्षक तरीके से किया जायेगा। युवक युवतियों का परिचय बायोडाटा रंगीन पुस्तक में प्रकाशित जा रहा है पुस्तिका में प्रकाशनार्थ ?800 का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बार प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर रखी गई है समिति की वेबसाइट एवं ऑनलाइन प्रविष्टि भी आना प्रारंभ हो गई हैं।

चौरसिया समाज 25 व 26 अप्रेल को होगा सम्मेलन

चौरसिया समाज द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परिचय एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन में युवक-युवतियों का परिचय होता है और फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। इस वर्ष 25 व 26 अप्रेल को मां महलवार मंदिर परिसर काकागंज पुरव्याउ में अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक आदर्श विवाह और परिचय सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन के आयोजन को लेकर बैठक भी हुई है। राष्ट्रीय संरक्षक,अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली की ओर से प्रत्येक वधु को 21000 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सम्मेलन को लेकर अध्यक्ष श्रीराम पहलवान, कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमार व महामंत्री रमेश (पप्पू) चौरसिया को बनाया गया है।

इस माह में विवाह के मुहूर्त - 18 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर।

दिसंबर - 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। इसके बाद खरमास और शुक्र अस्त के चलते लगभग डेढ़ महीने तक शादी-विवाह पर रोक लग जाएगी।

Published on:

12 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जल्द बजेगी शहनाई, शादियों के लिए परिचय और विवाह सम्मेलन की शुरू हुई तैयारी, सोशल मीडिया पर मंगाए जा रहे बायोडाटा

