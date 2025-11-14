ये हैं शहर के नन्हें हुनरबाज, खेल में राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया मुकाम, कैनवास पर उतारा कला का जादू

पं. रविशंकर स्कूल की छात्रा लक्ष्मी सेन ने बुंदेली गायन में अपनी पहचान बना रही है। बुंदेली लोक संगीत की प्रस्तुति लक्ष्मी ने कई मंचों पर दी है। राष्ट्रीय स्तर कला उत्सव मैं भी लक्ष्मी ने प्रस्तुति दी। लक्ष्मी बताती हैं कि वे संगीत विद्या मैं अपने परिवार एवं देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। बुंदेली भाषा को अपनाने का संदेश देती हैं। प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र प्रताप तिवारी विद्यालय में मुझे ऐसा माहौल उपलब्ध कराया और सभी सुविधाएं दीं। मार्गदर्शक शिक्षक सांस्कृतिक प्रभारी शुभा मिश्र व संगीत शिक्षक जयंत विश्वकर्मा का मेरी सफलता में सहयोग रहा।