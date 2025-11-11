शराब पीने मांगे पैसे नहीं दिए तो महिलाओं के साथ मारपीट, पुलिस को देखकर भागे

मोतीनगर थाना के सोमला गांव में शराब के लिए पैसे मांगने पर महिलाओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीडित महिलाओं ने सोमवार को एसपी कार्यालय में आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। सोमला निवासी हेमा पति नीलेश अहिरवार, निकिता पति रामकिशन अहिरवार ने एसपी को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि शनिवार की रात 7.30 बजे गांव के ही प्रीतम अहिरवार, आशीष अहिरवार और निर्जला अहिरवार घर के बाहर आकर शराब के लिए पैसे मांगने लगे और मना करने पर गाली-गलौज की। गाली देने से रोका तो मारपीट की। घटना की सूचना पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी तत्काल वहां से भाग गए। सोमवार को एसपी कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।