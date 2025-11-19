बिजली गुल होने से बंद कैमरों का चोरों ने उठाया फायदा, बैंक के सामने से ले गए कर्मचारी की बाइक

शहर के व्यस्ततम कटरा क्षेत्र में सोमवार सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने दिनदहाड़े बाइक चोरी हो गई। बैंक कर्मचारी हेमंत विश्वकर्मा की काले रंग की बाइक अज्ञात नकाबपोश चोर उठा ले गया। पूरी घटना पास की दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई, जबकि क्षेत्र के अन्य कैमरे बिजली गुल होने से बंद पड़े थे।

घटना सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे की है। हेमंत विश्वकर्मा बैंक में काम निपटाकर जैसे ही बाहर आए तो उनकी बाइक गायब थी। उन्होंने तुरंत आसपास बाइक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चोरी की आशंका होने पर उन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। कटरा क्षेत्र में उस समय बिजली गुल थी, जिसके कारण बैंक और आसपास के अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद थे। चोर ने शायद इसी मौके का फायदा उठाया। लेकिन पास की एक दुकान में जनरेटर चल रहा था, इसलिए उसका कैमरा चालू था।