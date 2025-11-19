बिजली गुल होने से बंद कैमरों का चोरों ने उठाया फायदा, बैंक के सामने से ले गए कर्मचारी की बाइक

(फोटो- पत्रिका)
शहर के व्यस्ततम कटरा क्षेत्र में सोमवार सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने दिनदहाड़े बाइक चोरी हो गई। बैंक कर्मचारी हेमंत विश्वकर्मा की काले रंग की बाइक अज्ञात नकाबपोश चोर उठा ले गया। पूरी घटना पास की दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई, जबकि क्षेत्र के अन्य कैमरे बिजली गुल होने से बंद पड़े थे।
घटना सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे की है। हेमंत विश्वकर्मा बैंक में काम निपटाकर जैसे ही बाहर आए तो उनकी बाइक गायब थी। उन्होंने तुरंत आसपास बाइक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चोरी की आशंका होने पर उन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। कटरा क्षेत्र में उस समय बिजली गुल थी, जिसके कारण बैंक और आसपास के अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद थे। चोर ने शायद इसी मौके का फायदा उठाया। लेकिन पास की एक दुकान में जनरेटर चल रहा था, इसलिए उसका कैमरा चालू था।
इसी फुटेज में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश व्यक्ति आता है। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। पहले उसने बाइक के आगे खड़ी एक साइकिल को हटाया, फिर चंद सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ा और आराम से बाइक स्टार्ट कर ले गया। पूरी घटना महज 1 से 2 मिनट में पूरी हो गई। चोर ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, मानो उसे पूरा विश्वास था कि कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा।
पीड़ित हेमंत विश्वकर्मा ने तुरंत कोतवाली थाने पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और चोर की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू करने का आश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। कटरा जैसे व्यस्त इलाके में दिनदहाड़े इस तरह की वारदात सवालिया निशान खड़ा करती है।
