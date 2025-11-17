पैसों के लेनदेन पर वारदात, तीन आरोपियों ने पिता-पुत्र पर चलाए कटर

मोतीनगर थाना के पंतनगर वार्ड में गोला कुआं निवासी अनुराग पटेल पुत्र मनोज कुमार का कार्तिक कोरी से पैसों का लेनदेन था। इसी बात पर शनिवार की रात तीन बदमाशों कार्तिक कोरी, प्रशांत अहिरवार और जय अहिरवार ने पिता-पुत्र पर चाकू और कटर से हमला कर दिया। हमले में अनुराग पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका बीएमसी में इलाज चल रहा है। मोतीनगर पुलिस ने आरोपियों के ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

घायल मनोज कुमार पिता खुमान पटेल निवासी पंतनगर वार्ड गोला कुआं ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि बेटे अनुराग पटेल का कार्तिक कोरी से पैसों का लेनदेन था। अनुराग और मैं सब्जी का ठेला लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही घर के पहुंचे तभी कार्तिक कोरी, प्रशांत अहिरवार और जय अहिरवार आए और अनुराग को पुराने पैसों के लेनदेन को लेकर से गालियां देने लगे। गाली-गलौज करने पर रोकने पर आरोपियों ने अपने-अपने जेब से कटर निकालकर अनुराग पर हमला कर दिया। हमले में उसकी गर्दन, गाल और पेट गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद चीख-पुकार मच गई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। चीख-पुकार सुनकर भाई आया और घायल हालात में अनुराग को बीएमसी लेकर गए। जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है।