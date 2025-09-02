जनजातीय बाहुल्य ग्राम बनाएंगे अपना विकास का एक्शन प्लान

सागर. जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के कायाकल्प के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में मैदानी स्तर पर प्रत्येक गांव में 10 से 15 लोगों का ऐसा समूह तैयार किया जाएगा, जो जनजातीय समुदाय को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाएगा। साथ ही ग्राम के समग्र विकास का एक्शन प्लान तैयार करेगा। अभियान के तहत जिले के केसली ब्लॉक के 31, देवरी के 13, रहली के 9, शाहगढ़ के 6, बंडा के 5, राहतगढ़ के 3, सागर व जैसीनगर के 2-2 और बीना व खुरई के एक-एक कुल 73 ग्राम शामिल किए गए हैं। प्रत्येक गांव में शासन से जुडी योजनाओं की सेवाओं को ओर अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से आदि सेवा केन्द्र बनाए जाएंगे। अभियान के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर आदि कर्मयोगी, विकासखण्ड स्तर पर आदि सहयोगी व ग्राम स्तर पर आदि साथी के नाम से जिला, विकासखण्ड स्तर के अधिकारी जुड़ेंगे।