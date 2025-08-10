करीला में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा

मोतीनगर थाना क्षेत्र की बड़ा करीला बस्ती में संत रविदास मंदिर के पास शनिवार की शाम दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियार चले और युवक की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया है, जहां व जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं वारदात के बाद मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मृतक की बहनों व महिलाएं रो-रोकर बेहाल रहीं। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर गोपालगंज सहित मोतीनगर थाना की पुलिस पहुंची और किसी तरह परिजनों को समझाइश देती रही।

जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे 35 बड़ा करीला निवासी 35 वर्षीय अरविंद्र पुत्र पुरुषोत्तम अहिरवार और उसके छोटे भाई 22 वर्षीय साहब अहिरवार का बस्ती के कुछ आरोपियों से विवाद हो गया। आरोपियों ने दोनों भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अरविंद्र के सिर, पेट व अन्य जगह गंभीर घाव हुए वहीं साहब अहिरवार का सिर भी फट गया। दोनों को गंभीर हालात में जिला अस्पताल लाया गया। जहां अरविंद्र की मौत हो गई, जबकि साहब के सिर में 2 दर्जन से अधिक टांके लगाकर उसे डॉक्टर ने रेफर कर दिया।