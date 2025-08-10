10 अगस्त 2025,

रविवार

सागर

करीला में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा

मोतीनगर थाना क्षेत्र की बड़ा करीला बस्ती में संत रविदास मंदिर के पास शनिवार की शाम दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियार चले और युवक की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

सागर

Rizwan ansari

Aug 10, 2025

Representative Image
Representative Image

घायल को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया है, जहां व जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं वारदात के बाद मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मृतक की बहनों व महिलाएं रो-रोकर बेहाल रहीं। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर गोपालगंज सहित मोतीनगर थाना की पुलिस पहुंची और किसी तरह परिजनों को समझाइश देती रही।
जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे 35 बड़ा करीला निवासी 35 वर्षीय अरविंद्र पुत्र पुरुषोत्तम अहिरवार और उसके छोटे भाई 22 वर्षीय साहब अहिरवार का बस्ती के कुछ आरोपियों से विवाद हो गया। आरोपियों ने दोनों भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अरविंद्र के सिर, पेट व अन्य जगह गंभीर घाव हुए वहीं साहब अहिरवार का सिर भी फट गया। दोनों को गंभीर हालात में जिला अस्पताल लाया गया। जहां अरविंद्र की मौत हो गई, जबकि साहब के सिर में 2 दर्जन से अधिक टांके लगाकर उसे डॉक्टर ने रेफर कर दिया।

चीख-पुकार के बीच परिजनों को समझाती रही पुलिस

अस्पताल में अरविंद्र की मौत के बाद मृतक के परिजनों की भीड़ लग गई। सूचना पर बीएमसी चौकी प्रभारी शिरीश आठ्या, गोपालगंज थाना और मोतीनगर थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस शव को पीएम हाउस में शिफ्ट कर रही थी, लेकिन परिजनों के हंगामा के बाद पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर शव को पीएम हाउस में शिफ्ट कराया। रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

बस्ती के लोगों से ही हुआ झगड़ा

बताया जा रहा है कि अरविंद्र और साहब का बस्ती के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था। झगड़ा में दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग सरकारी अस्पताल नहीं पहुंचे, पुलिस को भी सूचना नहीं है कि दूसरे पक्ष के लोग कहां इलाज करा रहे हैं। मोतीनगर पुलिस ने करीला बस्ती में जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है।

Published on:

10 Aug 2025 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / करीला में 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा

