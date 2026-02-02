बजट: लोगों की उम्मीद के अनुसार नहीं आया बजट, न किसान को कुछ मिला, न महंगाई कम करने कोई प्रावधान

महंगाई कम करने नहीं कोई प्रावधान

महंगाई कम करने को लेकर कोई ठोस प्रावधान और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। किसान, युवा और मध्यम वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार इसे विकसित भारत 2047 से जोडकऱ बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले कई वर्षों में न किसानों की आय दोगुनी हुई, न युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला। बजट आम लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है।

अनुराग ठाकुर, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस