कार में भरकर शराब बेचने जा रहे दो युवक पकड़े गए

मकरोनिया पुलिस ने कार में शराब भरकर बेचने जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में अवैध शराब परिवहन की जा रही है। पुलिस ने बताए गए रास्ते पर नजर रखी और मकरोनिया के ढांचा भवन के पास चैकिंग लगाई। इस दौरान गंभीरिया तरफ से आ रही संदिग्ध कार को रोका गया। कार में बैठे दो युवकों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम सानौधा निवासी दीपक सिंह राजपूत 24 वर्ष और दूसरे ने बंडा क्षेत्र निवासी पुष्पेंन्द्र घोषी ठाकुर उम्र 25 वर्ष बताया। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो पीछे तरफ कार की डिक्की में पांच पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब और कार को जब्त किया। दोनों आरोपियों को थाने लाया गया और मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में न आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें सस्ते दामों में शराब दी थी, जिसे वह बेचने जा रहे थे।