ग्रामीण आटा, सब्जी, कंडे और लकड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे- बोले हमारे यहां बांध की जरुरत नहीं

विरोध में लगातार सौंपे जा रहे ज्ञापन
विवादों में चैनपुरा तालाब, दो गुटों में बंटे ग्रामीण
सागर. सुरखी विधानसभा के चैनपुरा गांव में बनने वाले तालाब और बांध परियोजना में ग्रामीण दो गुटों में बट गए हैं। ग्रामीण दो धड़ों में होकर इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को चैनपुरा के किसान और ग्रामीण पांच ट्रैक्टर से क्षेत्र गांव में बनने वाले तालाब का विरोध करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं और किसान अपने साथ आटा, सब्जी, कंडे और लकड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने प्रस्तावित जलाशय के विरोध में नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि मांगे नहीं मानी गईं, तो यहीं बैठकर खाना बनाएगें। अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीण वापस लौट गए।
गुरुवार को आए चैनपुरा के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तालाब की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पहले से ही आठ तालाब और 200 से ज्यादा कुएं है। गांव में सिंचाई, मवेशियों और दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त पानी है। स्थानीय किसान साल में तीन फसलें लेते हैं। तालाब निर्माण में यहां के छोटे किसानों सहित आदिवासियों की जमीन डूब में जा रही है। जिससे किसान बेरोजगार और भूमिहीन हो जाएगें। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि जल संसाधन विभाग की टीम सर्वे के लिए गांव गई थी। ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया था। फिर भी दबाव बनाकर तालाब निर्माण किया जा रहा है।
