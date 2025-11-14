ग्रामीण आटा, सब्जी, कंडे और लकड़ियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे- बोले हमारे यहां बांध की जरुरत नहीं

गुरुवार को आए चैनपुरा के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तालाब की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पहले से ही आठ तालाब और 200 से ज्यादा कुएं है। गांव में सिंचाई, मवेशियों और दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त पानी है। स्थानीय किसान साल में तीन फसलें लेते हैं। तालाब निर्माण में यहां के छोटे किसानों सहित आदिवासियों की जमीन डूब में जा रही है। जिससे किसान बेरोजगार और भूमिहीन हो जाएगें। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि जल संसाधन विभाग की टीम सर्वे के लिए गांव गई थी। ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया था। फिर भी दबाव बनाकर तालाब निर्माण किया जा रहा है।