सागर

लाखों रुपए खर्च कर वार्डों में हुआ था डामरीकरण, गुणवत्ताहीन कार्य होने से हो गए गड्ढे

शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने नहीं दिया ध्यान, अब वार्डवासी हो रहे परेशान

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 22, 2025

Lakhs of rupees were spent on asphalting in the wards, but poor quality work resulted in potholes.

डामर की लेयर हुई गायब

बीना. शहर के वार्डों में सीसी रोड खराब होने पर डामरीकरण कराया गया, जो कुछ महीनों में ही खराब होने लगे थे और वार्डवासियों की परेशानी फिर बढ़ गई है। साथ ही घटिया निर्माण की पोल भी खुलने लगी है, लेकिन फिर भी निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जानकारी के अनुसार शहर के अलग-अलग वार्डों में करीब पचास लाख रुपए से डामरीकरण किया गया है। डामरीकरण के समय घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। घटिया निर्माण होने से सडक़ों से डामर की लेयर गायब हो गई है, तो कहीं जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। कटरा वार्ड में किए गए डामरीकरण में गड्ढे बन गए हैं और वार्डवासियों को परेशानी होनी लगी है। इसी तरह वीरसावरकर वार्ड में भी गड्ढे होने लगे हैं। छोटी बजरिया में गुलौआ रोड पर कुछ वर्षों पहले डामरीकरण किया गया था, जिसमें कुछ हिस्से से डामर की लेयर ही गायब हो गई और फिर धूल के गुबार उडऩे लगे हैं। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद स्थिति जस की तस होती जा रही है। गड्ढों की मरम्मत भी नहीं कराई जा रही है।

कर चुके हैं शिकायत
नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने बताया कि कटरा वार्ड में जब डामरीकरण हो रहा था, तभी घटिया निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। रोड खराब होने के बाद भी मरम्मत के लिए शिकायत कर चुके हैं। इटावा क्षेत्र में भी घटिया निर्माण किया जा रहा था, लेकिन काम रुकवाने के बाद काम अच्छा कराया गया था।

इनकी निगरानी में हुआ था काम
जब डामरीकरण का कार्य हो रहा था तब नगर पालिका में उपयंत्री शिखा दीक्षित पदस्थ थीं और इनकी निगरानी में ही कार्य किया गया। लोगों ने उपयंत्री से ही शिकायतें भी की थीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उपयंत्री अब जेडी कार्यालय सागर में पदस्थ हैं।

अब यह कर रहे निगरानी
डामरीकरण का कार्य पहले हुआ था, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। कटरा वार्ड की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। सडक़ें गारंटी में हैं या नहीं इसकी जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जयदीप शाक्यवार, उपयंत्री, नगर पालिका

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

