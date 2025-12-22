रेलवे की सुरक्षा दीवार भी नहीं रोक पा रही लोगों को, दीवार के बाजू से और ऊपर से निकलकर पार कर रहे पटरी

सुरक्षा दीवार के ऊपर से निकलते हुए लोग
बीना. रेलवे लाइन पर बनी क्रासिंगों को बंद कर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही लोग रेल लाइन क्रास न करें, इसलिए सुरक्षा दीवार भी बनाई जा रही हैं। इसके बाद भी लापरवाही जारी है और लोग कहीं दीवार फांदकर निकल रहे हैं, तो कहीं उसके बाजू से।
खुरई-बीना रोड स्थित रेलवे गेट को दो वर्ष पहले बंद कर दिया गया है और यहां दोनों तरफ करीब पचास मीटर की सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जिससे लोग लाइन क्रासिंग की जगह ब्रिज का उपयोग करें। इसके बाद भी लोग लाइन क्रास कर रहे हैं। यहां एक तरफ सुरक्षा दीवार के बाजू से लोग निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर दीवार के ऊपर से निकल रहे हैं। जबकि ब्रिज में दोनों तरफ सीढ़ी लगाई गई हैं, लेकिन लोग इनका उपयोग नहीं करते हैं। इसी तरह झांसी गेट पर भी सुरक्षा दीवार बनाई है, लेकिन लोग फिर भी दीवार के बाजू से निकलते हुए लाइन क्रास करते हैं।
स्कूल के पीछे हो चुके हैं हादसे, फिर भी निकल रहे लोग
उत्कृष्ट स्कूल के पीछे से निकली रेलवे लाइन पर पूर्व में कई लोग ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी बाइपास रोड से लोग सीधे रेलवे लाइन क्रास कर शास्त्री वार्ड, वीरसावरकर वार्ड जाते हैं। स्कूल के विद्यार्थी साइकिल लेकर यहां निकलते हैं।
चल रहा है काम
बीना-भोपाल रेलवे लाइन पर लोगों सहित मवेशियों को निकलने से रोकने के लिए कई जगहों पर सुरक्षा दीवार का कार्य चल रहा है। साथ ही आरपीएफ जवान लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।
नवल अग्रवाल, पीआरओ, भोपाल
