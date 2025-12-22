रेलवे की सुरक्षा दीवार भी नहीं रोक पा रही लोगों को, दीवार के बाजू से और ऊपर से निकलकर पार कर रहे पटरी

बीना. रेलवे लाइन पर बनी क्रासिंगों को बंद कर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही लोग रेल लाइन क्रास न करें, इसलिए सुरक्षा दीवार भी बनाई जा रही हैं। इसके बाद भी लापरवाही जारी है और लोग कहीं दीवार फांदकर निकल रहे हैं, तो कहीं उसके बाजू से।

खुरई-बीना रोड स्थित रेलवे गेट को दो वर्ष पहले बंद कर दिया गया है और यहां दोनों तरफ करीब पचास मीटर की सुरक्षा दीवार बनाई गई है, जिससे लोग लाइन क्रासिंग की जगह ब्रिज का उपयोग करें। इसके बाद भी लोग लाइन क्रास कर रहे हैं। यहां एक तरफ सुरक्षा दीवार के बाजू से लोग निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर दीवार के ऊपर से निकल रहे हैं। जबकि ब्रिज में दोनों तरफ सीढ़ी लगाई गई हैं, लेकिन लोग इनका उपयोग नहीं करते हैं। इसी तरह झांसी गेट पर भी सुरक्षा दीवार बनाई है, लेकिन लोग फिर भी दीवार के बाजू से निकलते हुए लाइन क्रास करते हैं।