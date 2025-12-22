क्रिकेट में बीसी बाघराज और कबड्डी में डीडीयू व न्यू अध्ययन विजेता

सांसद खेल महोत्सव में नगर निगम स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। रोमांचक फाइनल में बीसी बाघराज की टीम ने अवनी 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता।
इससे पहले दिन का पहला सेमीफाइनल अवनी 11 और वाल्मीकि एकादश के बीच खेला गया, जिसमें अवनी 11 ने 10 रन से जीत दर्ज की। दूसरा सेमीफाइनल सागर स्काई और बीसी बाघराज के बीच हुआ, जिसमें बीसी बाघराज विजेता रही। फाइनल मुकाबले में बीसी बाघराज ने मजबूत बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की। फाइनल मैच के अवसर पर आशा लता सिलाकारी, रवि सिंह ठाकुर, आशीष पाठक , नीरज सिंह, आदित्य पांडे, सचिन, धनीराम लोधी, मधुप शर्मा आदि मौजूद रहे।
इधर बीना विधानसभा में ब्लॉक स्तरीय बालक वर्ग (सीनियर-जूनियर) कबड्डी प्रतियोगिता में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। सीनियर बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला डीडीयू स्पोर्ट्स एकेडमी और बीना प्लस के बीच खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले के बाद डीडीयू स्पोर्ट्स एकेडमी ने 5 अंकों से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। वहीं जूनियर वर्ग में न्यू अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल और श्रीराम क्लब के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। यह मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिर में न्यू अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल ने 1 अंक के अंतर से जीत हासिल की।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग