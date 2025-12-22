22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

क्रिकेट में बीसी बाघराज और कबड्डी में डीडीयू व न्यू अध्ययन विजेता

सांसद खेल महोत्सव में नगर निगम स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। रोमांचक फाइनल में बीसी बाघराज की टीम ने अवनी 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 22, 2025

सांसद खेल महोत्सव में नगर निगम स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। रोमांचक फाइनल में बीसी बाघराज की टीम ने अवनी 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता।
इससे पहले दिन का पहला सेमीफाइनल अवनी 11 और वाल्मीकि एकादश के बीच खेला गया, जिसमें अवनी 11 ने 10 रन से जीत दर्ज की। दूसरा सेमीफाइनल सागर स्काई और बीसी बाघराज के बीच हुआ, जिसमें बीसी बाघराज विजेता रही। फाइनल मुकाबले में बीसी बाघराज ने मजबूत बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की। फाइनल मैच के अवसर पर आशा लता सिलाकारी, रवि सिंह ठाकुर, आशीष पाठक , नीरज सिंह, आदित्य पांडे, सचिन, धनीराम लोधी, मधुप शर्मा आदि मौजूद रहे।

कबड्डी में डीडीयू और न्यू अध्ययन का दबदबा

इधर बीना विधानसभा में ब्लॉक स्तरीय बालक वर्ग (सीनियर-जूनियर) कबड्डी प्रतियोगिता में 9 टीमों ने हिस्सा लिया। सीनियर बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला डीडीयू स्पोर्ट्स एकेडमी और बीना प्लस के बीच खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले के बाद डीडीयू स्पोर्ट्स एकेडमी ने 5 अंकों से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। वहीं जूनियर वर्ग में न्यू अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल और श्रीराम क्लब के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। यह मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिर में न्यू अध्ययन इंटरनेशनल स्कूल ने 1 अंक के अंतर से जीत हासिल की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / क्रिकेट में बीसी बाघराज और कबड्डी में डीडीयू व न्यू अध्ययन विजेता

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिसमस: प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर गाए गीत, डांस किया

सागर

लाखों रुपए खर्च कर वार्डों में हुआ था डामरीकरण, गुणवत्ताहीन कार्य होने से हो गए गड्ढे

Lakhs of rupees were spent on asphalting in the wards, but poor quality work resulted in potholes.
सागर

रेलवे की सुरक्षा दीवार भी नहीं रोक पा रही लोगों को, दीवार के बाजू से और ऊपर से निकलकर पार कर रहे पटरी

Even the railway's security wall is unable to stop people from crossing the tracks, from the sides and over the wall.
सागर

चाचा के निधन का भतीजे को लगा ऐसा सदमा, खबर सुनते ही मौत, 13वीं पर हुआ अंतिम संस्कार

MP News
सागर

भगवान की लीला पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए : संत चिन्मयानंद

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.