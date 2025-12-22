क्रिकेट में बीसी बाघराज और कबड्डी में डीडीयू व न्यू अध्ययन विजेता

सांसद खेल महोत्सव में नगर निगम स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। रोमांचक फाइनल में बीसी बाघराज की टीम ने अवनी 11 को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता।

इससे पहले दिन का पहला सेमीफाइनल अवनी 11 और वाल्मीकि एकादश के बीच खेला गया, जिसमें अवनी 11 ने 10 रन से जीत दर्ज की। दूसरा सेमीफाइनल सागर स्काई और बीसी बाघराज के बीच हुआ, जिसमें बीसी बाघराज विजेता रही। फाइनल मुकाबले में बीसी बाघराज ने मजबूत बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की। फाइनल मैच के अवसर पर आशा लता सिलाकारी, रवि सिंह ठाकुर, आशीष पाठक , नीरज सिंह, आदित्य पांडे, सचिन, धनीराम लोधी, मधुप शर्मा आदि मौजूद रहे।