ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, अवैध शराब बिक्री रोकने खुरई-राहतगढ़ रोड पर लोगों ने लगाया चक्काजाम

बीना/खुरई. देहात थानांतर्गत आने वाले कौरासा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर खुरई-राहतगढ़ मार्ग पर चक्कजाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। शराबियों के कारण आए दिन विवाद, गाली-गलौज, मारपीट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।