हम सब की एक ही पुकार, डॉ. हरिसिंह गौर को मिले भारत रत्न

मानव श्रृंखला प्रभारी रिंकी राठौर व डॉ. नाहिद इन परवीन ने कहा कि डॉ. गौर ने महिलाओं को वकालत का अधिकार दिलाया। 1922 में पहली बार प्रस्ताव लाए। 1923 से बिल लागू हुआ। डॉ. गौर ने ही संपत्ति हस्तांतरण, भारतीय दंड संहिता, हिंदू विधि पर किताबें लिखीं। बेटियों के विवाह की उम्र बढ़वाने दो बार प्रस्ताव लाए। इसी के बाद 1925 में विवाह की उम्र 12 से बढक़र 13 साल की गई। सिविल मैरिज एक्ट 1923, विवाह के पुन: स्थापन को न मानने के उल्लंघन में महिलाओं को कारावास समाप्त कराया। 1923 में अंतरजातीय विवाह की स्वतंत्रता के लिए अधिनियम के प्रावधान कराए और मान्यता दिलाई। ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने वाले डॉ. गौर के लिए भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए।