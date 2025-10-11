Patrika LogoSwitch to English

पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, पति ने दिए आकर्षक उपहार

करवा चौथ पर महिलाओं ने देखने मिली खुशी दमोह में करवा चौथ पर महिलाओं ने उपवास रखते हुए शुक्रवार को पूजन पाठ किया। वहीं शाम को चांद निकलते ही चलनी में चांद के साथ-साथ पति को निहारकर लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद पति ले पत्नी का उपवास खुलवाया गया और उसे उपहार दिए [&hellip;]

less than 1 minute read

सागर

image

Hamid Khan

Oct 11, 2025

करवा चौथ पर महिलाओं ने देखने मिली खुशी

करवा चौथ पर महिलाओं ने देखने मिली खुशी

करवा चौथ पर महिलाओं ने देखने मिली खुशी

दमोह में करवा चौथ पर महिलाओं ने उपवास रखते हुए शुक्रवार को पूजन पाठ किया। वहीं शाम को चांद निकलते ही चलनी में चांद के साथ-साथ पति को निहारकर लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद पति ले पत्नी का उपवास खुलवाया गया और उसे उपहार दिए गए। इस तरह करवा चौथ का पर्व मनाया गया। करवा चौथ को लेकर पहले से ही तैयारियां महिलाओं ने कर ली गई थी। जिले भर में इसी तरह हर घर में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। कुछ जगहों पर अलग-अलग परंपरा अनुसार व्रत रखे गए।
दमोह में पंजाबी महिला समिति हर साल की तरह इस बार भी गार्ड लाइन स्थित श्रीराम मंदिर में सामूहिक पूजन पाठ किया। वहीं अन्य महिलाओं ने अपने-अपने घरों में पूजन आदि की। महिलाओं ने बताया कि सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई की। इसके बाद सास की सरगी ग्रहण की और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लिया। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना की। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखे गए। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखी गई। महिलाओं द्वारा चंद्रमा उदय से लगभग एक घंटे पहले पूजा शुरू की गई। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुनी गई। इसके बाद चंद्रमा निकलने पर चंद्र दर्शन छलनी से किया गया और साथ ही दर्शन के समय अघ्र्य के साथ चंद्रमा की पूजा की गई।

Published on:

11 Oct 2025 01:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, पति ने दिए आकर्षक उपहार

