आप अच्छी पढ़ाई कर कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनें, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी

सागर. आप बहुत गंभीरता व अच्छे तरीके से पढ़ाई कर कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनें। आप को कहीं भी जरुरत पड़े तो हम लोगों को बताएं। यह बात कलेक्टर संदीप जीआर ने मुख्यमंत्री बाल कोविड सेवा योजना के तहत हितग्राहियों से चर्चा करते हुई कही। उन्होंने संबंधित हितग्राहियों से उनके परिवार के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की और शैक्षणिक अध्ययन की जानकारी लेते हुए कहा कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। आपके लिए और उचित मार्गदर्शन के लिए सभी प्रकार के नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल कोविड सेवा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक 5000 रुपए प्रति माह मध्यप्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक हितग्राही को पेंशन के रूप में 5500 रुपए प्रति माह मिलते हैं और 23 वर्ष आयु होने के बाद 10-10 लाख की राशि प्राप्त होगी।