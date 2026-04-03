संभल की सड़कों पर ‘सिंघम’ अवतार: DIG मुनिराज ने खुद संभाली कमान, पैदल गश्त से अपराधियों में हड़कंप!

DIG Muniraj Sambhal: संभल जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मुरादाबाद परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक मुनिराज-जी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के विवाह के कारण अवकाश पर होने के चलते डीआईजी ने जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी कुलदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी सम्भल आलोक भाटी और क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉ. प्रदीप कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।