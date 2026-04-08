मेरठ हाईवे पर डबल मर्डर से सनसनी: गन्ने के खेत में बंधे हाथों मिले पिता-पुत्र के शव, लूट की साजिश का खुलासा

Meerut Highway Crime: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में करनाल-मेरठ हाईवे के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब गन्ने के खेत में पिता-पुत्र के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान नरेश कुमार और उनके 19 वर्षीय पुत्र भीमसेन के रूप में हुई। दोनों के शव काबड़ौत पुल के पास खेत में पड़े मिले, जिससे पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बन गया।