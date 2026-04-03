संभल में झोलाछाप की लापरवाही ने छीनी मासूम की जान: दो इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत, फरार हुआ आरोपी

Child Death Sambhal: संभल जनपद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने तीन साल के मासूम की जिंदगी छीन ली। बुखार जैसी सामान्य बीमारी के इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में अवैध चिकित्सकों के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए हैं।