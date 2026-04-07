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संभल में मस्जिद में खेलते समय बच्चों पर गिरा लोहे का गेट, 10 वर्षीय शाहबान की मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल

Sambhal News: यूपी के संभल में मस्जिद परिसर में खेलते समय लोहे का भारी गेट गिरने से 10 वर्षीय शाहबान की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मामूली रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिवार में मातम और गांव में शोक का माहौल है।

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सम्भल

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Mohd Danish

Apr 07, 2026

sambhal mosque gate accident child death

संभल में मस्जिद में खेलते समय बच्चों पर गिरा लोहे का गेट | AI Generated Image

Mosque Gate Accident Sambhal: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के रचेटा गांव में एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है, जहां मस्जिद परिसर में खेल रहे दो मासूम बच्चों पर अचानक लोहे का भारी गेट गिर गया। इस हादसे में 10 वर्षीय शाहबान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी शाकिब मामूली रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मस्जिद परिसर में खेलते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, गांव रचेटा निवासी शाहबान अपने दोस्त शाकिब के साथ सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने गया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों बच्चे मस्जिद के अंदर ही खेल रहे थे। इसी दौरान दीवार के सहारे रखा लोहे का भारी गेट अचानक संतुलन खो बैठा और सीधे दोनों बच्चों के ऊपर आ गिरा।

गेट के नीचे दबकर दोनों बच्चे हुए घायल

लोहे का गेट गिरते ही दोनों बच्चे उसके नीचे दब गए और जोर-जोर से चीखने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद भारी गेट को हटाया और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

इलाज के दौरान शाहबान ने तोड़ा दम

घटना के बाद घायलों को तुरंत गांव के एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां शाहबान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उसे मुरादाबाद के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन देर रात करीब 12 बजे इलाज के दौरान शाहबान ने दम तोड़ दिया। इस खबर के मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

दूसरे बच्चे को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी

हादसे में घायल दूसरे बच्चे शाकिब को मामूली चोटें आईं, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। हालांकि, इस घटना के बाद वह भी काफी डरा हुआ है और परिवार के लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। गांव में इस हादसे के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

परिवार में पसरा मातम

मृतक शाहबान अपने परिवार में तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन का छात्र था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां फरहा का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम का माहौल है। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

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Published on:

07 Apr 2026 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में मस्जिद में खेलते समय बच्चों पर गिरा लोहे का गेट, 10 वर्षीय शाहबान की मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल

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