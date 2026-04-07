संभल में मस्जिद में खेलते समय बच्चों पर गिरा लोहे का गेट, 10 वर्षीय शाहबान की मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल

Mosque Gate Accident Sambhal: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के रचेटा गांव में एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है, जहां मस्जिद परिसर में खेल रहे दो मासूम बच्चों पर अचानक लोहे का भारी गेट गिर गया। इस हादसे में 10 वर्षीय शाहबान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी शाकिब मामूली रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।