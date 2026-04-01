संभल सांसद की चेतावनी: विपक्ष का वोट बंटा तो खिलेगा कमल, बंगाल चुनाव में दीदी को समर्थन ही एकमात्र रास्ता

बर्क ने अपने बयान में भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में शासन व्यवस्था कमजोर हुई है और आम जनता के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। उनके मुताबिक, इन परिस्थितियों में विपक्ष का मजबूत और संगठित होना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हो गया है।