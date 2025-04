संभल में सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत, अलग-अलग स्थानों पर बनेंगी पुलिस चौकियां, 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

Sambhal News: यूपी के संभल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और नई पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं।

सम्भल•Apr 10, 2025 / 08:01 am• Mohd Danish

संभल में सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

Security system will be strengthened in Sambhal: संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में नई पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं और 250 सीसीटीवी कैमरों से शहर की निगरानी की जाएगी।

जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण किया जा चुका है। इसके अलावा दीपा सराय, खग्गू सराय और हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस चौकियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं रायसत्ती पुलिस चौकी को थाने के रूप में स्थापित किया जाएगा। एसपी विश्नोई ने बताया कि राजस्व विभाग से थाने के लिए एनओसी मिल गई है और बजट स्वीकृति के बाद थाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पूरे शहर में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे शहर के मुख्य चौराहों, तिराहों और गली-मोहल्लों में नगर पालिका के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की निगरानी का नियंत्रण एएसपी कार्यालय से किया जाएगा। इससे शहर की हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सकेगी और अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। यह भी पढ़ें रामपुर में छात्राओं ने दिखाया आत्मरक्षा का दमखम, 90% अंक पाने वाली छात्राओं को किया गया सम्मानित सत्यव्रत चौकी से संचालित होगा जिला कंट्रोल रूम सत्यव्रत पुलिस चौकी के भूतल पर पुलिस चौकी संचालित होगी, जबकि दूसरी मंजिल पर जिले का पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। सैटेलाइट टावर लगाया जा चुका है और जल्द ही पूरी रेंज की दोबारा टेस्टिंग की जाएगी। एसपी विश्नोई ने कहा कि संभल संवेदनशील जिला है, इसलिए जिला कंट्रोल रूम भी यहीं से संचालित किया जाएगा। सभी थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है और जल्द ही उपकरण स्थापित कर कंट्रोल रूम का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सत्यव्रत पुलिस चौकी के भूतल पर पुलिस चौकी संचालित होगी, जबकि दूसरी मंजिल पर जिले का पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। सैटेलाइट टावर लगाया जा चुका है और जल्द ही पूरी रेंज की दोबारा टेस्टिंग की जाएगी। एसपी विश्नोई ने कहा कि संभल संवेदनशील जिला है, इसलिए जिला कंट्रोल रूम भी यहीं से संचालित किया जाएगा। सभी थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है और जल्द ही उपकरण स्थापित कर कंट्रोल रूम का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।