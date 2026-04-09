यूट्यूबर महक-परी के घर खूनी खेल: बच्चों के विवाद ने लिया भयंकर रूप, संभल में जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर

पड़ोसी महिला बिल्किस जहां ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रात के वक्त महक, परी और उनके पिता सरफराज ने उनके घर में घुसकर हमला बोला। इस हमले में बिल्किस के बेटे नूरे हसन, गुले हसन, बहू शाइस्ता और मासूम जोहन को बुरी तरह पीटा गया। मारपीट में नूरे हसन को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरी तरफ, महक-परी के पिता सरफराज का भी सिर फट गया है, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्ष अब एक-दूसरे पर जानलेवा हमले का आरोप मढ़ रहे हैं।