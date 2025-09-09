कांग्रेस नेता ने खून से मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, खाद संकट को लेकर किसान परेशान

सतना जिले में खाद की हाहाकार मची हुई है। किसान सड़क पर खड़ा और महिलाएं व बच्चे लाइनों में पूरा दिन खड़े रहते हैं। फिर भी खाद नहीं मिल पा रही। वहीं आपकी पार्टी के पदाधिकारियों को प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद प्रदान की जाती है, लेकिन गरीब किसान दर-दर भटकने को मजबूर है।