नायब तहसीलदार की पत्नी से ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, एक फरार

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले की नागौद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मामलों का खुलासा किया है। जिसमें उत्तराखंड के उधमपुर का रहने वाले अविद हुसैन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जो कि कई दूसरे जिलों में ठगी के मामलों का वांटेड है।
दरअसल, आरोपी को पुलिस ने यूपी के कालिंजर से पकड़ा है। जबकि उसका साथी शहजाद मौके से फरार हो गया। आरोपियों ने 28 सितंबर को नायब तहसीलदार की पत्नी शशि प्रभा मांझी को आंख बंद कर 51 कदम चलने पर भगवान के दर्शन कराने का झांसा देकर सोने-चांदी के आभूषण उतरवा लिए और फरार हो गए थे। वहीं 5 फरवरी को अमिलिया टावर नागौद के पास बरकछी की प्रविता सिंह को झांसे में लेकर पर्स और गहने लेकर फरार हो गए थे।
घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपियों के उत्तराखंड के होने की जानकारी पर टीम भेजी। इस दौरान एक आरोपी कालिंजर में मिल गया। वहीं उसका साथी भाग निकला। गिरफ्तार अविद हुसैन ने पूछताछ में साथी शहजाद के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि जेवर बेचकर 50 हजार मिले थे। जिनमें से 3 हजार खर्च कर दिए और 47 हजार रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए।
इस पूरे मामले पर टीआई अशोक पांडेय ने बताया कि आरोपी ने सतना के कोलगवां और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में भी ठगी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब उसके साथी शहजाद और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5 हजार का इनाम घोषित था।
