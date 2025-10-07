नायब तहसीलदार की पत्नी से ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, एक फरार

घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आरोपियों के उत्तराखंड के होने की जानकारी पर टीम भेजी। इस दौरान एक आरोपी कालिंजर में मिल गया। वहीं उसका साथी भाग निकला। गिरफ्तार अविद हुसैन ने पूछताछ में साथी शहजाद के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि जेवर बेचकर 50 हजार मिले थे। जिनमें से 3 हजार खर्च कर दिए और 47 हजार रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए।



इस पूरे मामले पर टीआई अशोक पांडेय ने बताया कि आरोपी ने सतना के कोलगवां और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में भी ठगी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब उसके साथी शहजाद और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5 हजार का इनाम घोषित था।