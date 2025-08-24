चलती ट्रेन में ‘महिला’ ने बच्चे को दिया जन्म: महिलाओं ने ‘चादरों से बनाया पर्दा’, फिर कराई डिलीवरी



ट्रेन संख्या 22947 सूरत-भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा कर रही 21 वर्षीय राजकुमारी को मैहर और सतना के बीच प्रसव पीड़ा शुरु हो गई। वह अपने पति राजेश के साथ उधना से भागलपुर जा रही थी। अचानक दर्द बढ़ता देख ट्रेन में मौजूद महिला यात्री मदद के लिए आगे आईं। महिला यात्रियों ने चादरों की मदद से परदा बनाकर डिलीवरी कराई। ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने सतना जीआरपी को फोन करके जानकारी दी।