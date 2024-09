विशाल तालाब ढहने से डूबा एमपी का शहर, सैकड़ों मकान बर्बाद हुए, सांसद दिलाएंगे मुआवजा

विशाल तालाब ढहने से डूबा एमपी का शहर, सैकड़ों मकान बर्बाद हुए, सांसद दिलाएंगे मुआवजा

Satna MP Ganesh Singh statement

सतना•Sep 03, 2024 / 06:17 pm• deepak deewan

Satna MP Ganesh Singh statement

Satna MP Ganesh Singh statement on the collapse of Narayan Talab Satna एमपी के सतना में विशाल तालाब ढह गया जिससे पूरे शहर में पानी भर गया। शहर के नारायण तालाब के ढहने से लोगों के मकान डूब गए, पानी के तेज बहाव में कार बाइकें बह गईं, एक शख्स भी बहा और कुछ बच्चे फंस गए। पानी में डूब जाने से सैकड़ों लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया है। इस हादसे का ठीकरा जहां ठेकेदार पर फोड़ा जा रहा है वहीं मकान पानी में डूब जाने से बर्बाद हुए लोगों को सांसद ने मुआवजा देने की बात कही है।