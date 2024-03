बाहर की पूजा सामग्री पर पंडित मिश्रा का बड़ा बयान, मंदिर की पवित्रता की दी दुहाई

बाहर की पूजा सामग्री पर पंडित मिश्रा का बड़ा बयान, मंदिर की पवित्रता की दी दुहाई

सीहोरPublished: Mar 26, 2024 07:28:07 pm Submitted by: deepak deewan

Pandit Mishra demand for ban on worship material outside the temple- पंडित मिश्रा ने मंदिर में बाहर से आनेवाली पूजन सामग्रियों का भी विरोध किया। उन्होंने मंदिरों की पवित्रता की दुहाई देते हुए कहा कि पूजा सामग्री पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए।

शुद्ध पूजन सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

Pandit Mishra demand for ban on worship material outside the temple - अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंगलवार को सीहोर में होली मनाई। यहां सालों से चली आ रही नवाबी होली की परंपरा को उन्होंने खत्म कर दिया है। नवाबी होली के स्थान पर उन्होंने दो साल पहले महादेव की होली प्रारंभ की। धुलेंडी के दूसरे दिन महादेव की होली में शामिल होने देशभर से उनके अनुयायी सीहोर आए।