जिले में अवैध शराब बिक्री का गजब खेल, ढाबों के साथ किराना दुकानों में भी मिल रही

सिवनी. जिले में अंग्रेजी एवं देशी शराब धड़ल्ले से गांव-गांव में बेची जा रही है। ढाबों के साथ अब किराना दुकानों में भी शराब आसानी से मिल जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह खेल काफी दिनों से चल रहा है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बीते 2 दिसंबर को लखनादौन विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरीकलां में अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं ने सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन किया था। एसडीएम रवि सिहाग से मिलकर भी गुहार लगाई थी। महिलाओं का कहना था कि क्षेत्र में किराना दुकानों में भी अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। शाम होते ही किराना दुकान में शराब लेने वालों की लाइन लग जाती है। इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। शराब बिक्री की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। परिवार में झगड़े हो रहे हैं। नशाखोरी को बढ़ावा मिल रहा है। बता दें कि एक माह में चौथी बार महिलाओं को अवैध शराब बिक्री को लेकर सडक़ पर उतरना पड़ा है। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में गांव-गांव में शराब बेचे जाने से बड़ों से लेकर बच्चे भी इसके जद में आ रहे हैं। बीते 18 नवंबर को चमारीखुर्द की महिलाएं दूसरी बार जिला मुख्यालय में कलेक्टर को शराबबंदी की मांग को लेकर गुहार लगाने पहुंची थी। चमारीखुर्द से सिवनी की दूरी लगभग 60 किमी है। महिलाओं का कहना था कि ग्राम में शराब बनाकर बेची जा रही है। इसे लेकर आवेदन भी दिया गया और आंदोलन भी किया गया, लेकिन ग्राम में शराब बिक्री पर रोक नहीं लग पाई। ऐसे में गांव व घर का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं का कहना था कि शराब बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे गांव की महिलाएं सुरक्षित रह सकें और परिवार भी स्वस्थ्य माहौल में जीवन यापन कर सकेगा। महिलाओं ने बताया कि शराब पीकर लोग गांव में गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। आए दिन किसी न किसी घर में लड़ाई होती रहती है। महिलाओं ने कलेक्टर से गांव को शराब मुक्त करने की गुहार लगाई।