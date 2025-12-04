4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सिवनी

सिवनी में प्रिसिंपल ने बच्चों से लगवाए ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे, मचा बवाल

MP News: स्कूल के छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि दवाब डालकर प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढे ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगवाए थे।

सिवनी

image

Himanshu Singh

Dec 04, 2025

seoni news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के सिवनी से बड़ा मामला सामने आया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में गीता पाठ समाप्त होने के बाद बच्चों से ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे लगवाए गए थे। जिसके बाद बच्चों ने घर आकर परिजनों को पूरी बता दी।

छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाया कि गीता पाठ के समाप्त होने के बाद प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढे ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगवाए थे। स्कूल के छात्र-छात्राओं सहित अभिभावकों ने प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढे को निलंबित करने और मामला दर्ज करने की मांग की। मामला बढ़ता देख डीईओ ने प्रभारी प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अटैचमेंट का आदेश जारी कर दिया।

डीईओ के द्वारा स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक उमाशि धर्मेंद्र कुमार पटले को अगले आदेश तक नया प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया। कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। सहायक संचालक आरपी पाटिल, शाउमावि मठ प्राचार्य आभा सिंह, महात्मा गांधी शासकीय हाई स्कूल प्राचार्य रश्मि गौर और गोपालगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य हेमंत मरावी आरोपों की जांच करेंगे।

स्कूल के बाहर घंटों हुआ प्रदर्शन

तीन दिसंबर को बड़ी संख्या में स्कूल गेट के बाहर अभिभावक और विद्यार्थी शामिल हुए और प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की मांग की। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े को तत्काल प्रभाव से डीईओ कार्यालय अटैच करने के आदेश जारी कर दिए।

सिवनी में प्रिसिंपल ने बच्चों से लगवाए 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, मचा बवाल

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

