MP में कौन-सा विधायक खरीद रहा आदिवासियों के नाम पर जमीन, पूर्व CM ने किया बड़ा खुलासा

दिग्विजय सिंह ने ग्राम परासपानी में कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए ग्रामीण किसानों मजदूरो को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त हो सका, जिससे कि पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और आर्थिक आय बढ़ी। सिर्फ नाम बदल देने से योजनाएं ठीक ढंग से नही चलाई जा सकती हैं। वर्तमान में मोदी सरकार ने मनरेगा का स्वरूप बदलकर देश के ग्रामीण मजदूर किसानों का भारी नुकसान किया है। आरोप लगाया कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।