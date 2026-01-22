शहडोल में 59 केंद्रों पर 21 हजार छात्र देंगे परीक्षा, सुरक्षा के लिए लगेंगे जैमर और सीसीटीवी

शहडोल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब केवल 20 दिन का बचे हैं, लेकिन जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारियां अभी भी फीडिंग और लिस्टिंग तक ही सीमित हैं। इस वर्ष जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के कुल 21,282 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुल केंद्रों में से 57 केंद्र सामान्य हैं, जबकि 2 केंद्र अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। नकल रोकने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ जैमर भी लगाए जाएंगे। इस बार आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिहकी को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है।