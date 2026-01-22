22 जनवरी 2026,

शहडोल

शहडोल में 59 केंद्रों पर 21 हजार छात्र देंगे परीक्षा, सुरक्षा के लिए लगेंगे जैमर और सीसीटीवी

शहडोल

Brajesh Kumar Tiwari

Jan 22, 2026

शहडोल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब केवल 20 दिन का बचे हैं, लेकिन जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारियां अभी भी फीडिंग और लिस्टिंग तक ही सीमित हैं। इस वर्ष जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के कुल 21,282 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुल केंद्रों में से 57 केंद्र सामान्य हैं, जबकि 2 केंद्र अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। नकल रोकने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ जैमर भी लगाए जाएंगे। इस बार आदिवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिहकी को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

मैदानी तैयारियां अधूरी :
कागजी तौर पर केंद्राध्यक्षों, सहायक केंद्राध्यक्षों और कलेक्टर प्रतिनिधियों की सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी बहुत काम बाकी है। तैनात किए गए अधिकारियों और दल के सदस्यों का प्रशिक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है। केंद्रों पर पेयजल, बैठक व्यवस्था और साफ-सफाई को लेकर अभी तक स्कूल प्रबंधनों को औपचारिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आगामी दो-तीन दिनों के भीतर सभी केंद्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

उडऩदस्ता तैयार :
परीक्षा प्रभारी श्याम किशोर श्रीवास्तव के अनुसार, जिले में कुल 8 निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। इनमें 5 ब्लॉक स्तर पर और 3 जिला स्तर पर कार्य करेंगे। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए थानों से प्रश्नपत्र लाने-ले जाने के लिए 59 कलेक्टर प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है।

एक नजऱ में : बोर्ड परीक्षा 2026
विवरण संया / जानकारी
कुल परीक्षार्थी 21,282
कक्षा 10वीं के छात्र 12,571
कक्षा 12वीं के छात्र 8711
कुल परीक्षा केंद्र 59 (1 नया केंद्र - टिहकी)
अतिसंवेदनशील केंद्र 02
निरीक्षण दल 08
कलेक्टर प्रतिनिधि 59

इनका कहना है
बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। केन्द्राध्यक्ष, कलेक्टर प्रतिनिधि व निरीक्षण दल की सूची फीड करा ली गई है। परीक्षा केंद्रो में सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित किया जाएगा।
पीएच मारपाची, जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / शहडोल में 59 केंद्रों पर 21 हजार छात्र देंगे परीक्षा, सुरक्षा के लिए लगेंगे जैमर और सीसीटीवी

