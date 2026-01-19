टोल प्लाजा के पास कोयला लोड ट्रक में लगी आग, इंजन जलकर हुआ खाक

ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, दूसरा घायल
शहडोल. सोहागपुर थाना क्षेत्र के एनएच-43 पर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात कोयला लोड ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 12 बजे की है। आग लगते ही टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। पुलिस दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। इस घटना में ट्रक का इंजन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं ट्रक में लोड कोयले तक आग नहीं पहुंच पाई,इससे पहले ही दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। थाना प्रभारी भूपेन्द्रमणि पांडेय ने बताया कि कोयला लोड ट्रक बुढ़ार से कटनी की ओर जा रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास आगे चल रहे एक ट्रैक के चेसिस से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक के इंजन में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद शहडोल-बुढार हाईवे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिससे जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। पुलिस ने बताया किया इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।
जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के बंधा बजार के पास हुए सडक़ हादसे में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने बताया रविवार की शाम उदयभान ङ्क्षसह गोंड अपने रिश्ते के भाई करण सिंह गोंड के साथ स्कूटी से घाटी डोंगरी मंदिर बनचाचर दर्शन करने जा रहे थे, इसी दौरान बंधा बाजार के पास तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीआर 7310 ने टक्कर मार दी। हादसे में करण ङ्क्षसह गोंड की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उदयभान ङ्क्षसह को गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पीछा कर वाहन सहित हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना में मर्ग कायम कर आगे की विवेचना की जा रही है।
